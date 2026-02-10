Terni apertura palestra GreenTheory | Gestione dei titoli di accesso divergente rispetto agli impegni assunti in fase di transizione

A Terni si apre ufficialmente la palestra GreenTheory, ma non mancano già i problemi. Gli ex abbonati della vecchia struttura ‘Conti Wellness’ hanno inviato una nota congiunta, lamentando una gestione diversa rispetto a quanto avevano concordato. Alcuni si sono trovati di fronte a titoli di accesso che non corrispondono più agli impegni presi in passato, creando confusione e disagio tra chi voleva semplicemente continuare a allenarsi senza problemi. La questione resta aperta mentre i clienti attendono risposte chiare sulla gestione dei loro abbonamenti.

Riceviamo e pubblichiamo una presa di posizione congiunta degli ex abbonati della palestra ‘Conti Wellness’. Nella giornata di lunedì 9 febbraio è partita la nuova gestione GreenTheory, negli spazi di strada di Cospea. A breve ne è prevista una ulteriore nel centro cittadino. La ricostruzione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Conti Wellness Terni, Roberto Pastura: “Unicoop sceglie di tagliare e dismettere. Un tradimento degli impegni assunti al momento dell'acquisizione di Superconti” Roberto Pastura, consigliere comunale di Terni, critica Unicoop per aver deciso di tagliare e dismettere Superconti, secondo lui un tradimento degli impegni assunti al momento dell’acquisizione. Definito il calendario dei lavori all'Ars, Galvagno: "Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria" Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Galvagno, ha confermato che nelle prossime settimane l'Ars esaminerà nove proposte di legge, relative a norme non incluse nella legge di stabilità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Conti Wellness Argomenti discussi: Terni, apertura ‘GreenTheory’: Incubo per i residenti. Sì al fitness, ma anche alla vivibilità. Palestre della salute,la Regione accredita altre due nuove strutture gestite dal direttore...TERNI C’è un filo che lega le Piscine dello Stadio con Kineo, struttura sportiva di Gubbio. Si tratta della palestra della salute che a Terni si è fermata con la sospensione dell’attività ... ilmessaggero.it San Valentino Arte. . San Valentino Arte ...fino al 22 febbraio Museo Diocesano e Capitolare Terni ORARI apertura dal martedì al venerdì 16.30 - 19.30 sabato e domenica 10.30-13.00 / 16.30 - 19.30 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.