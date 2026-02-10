Ternana Mattia Aramu | Rimettermi in gioco per puntare in alto Decisivo l’incontro con Diego Foresti

Mattia Aramu ha deciso di rimettersi in gioco con la Ternana. Dopo aver passato anni in Serie A e Serie B, il centrocampista offensivo punta a tornare ai suoi livelli più alti. La svolta è arrivata durante un incontro decisivo con il direttore sportivo Diego Foresti, che ha convinto Aramu a scegliere questa nuova sfida. Ora il giocatore si prepara a dimostrare di meritarsi ancora uno spazio importante nel calcio che conta.

Una carriera calcistica di primo livello per Mattia Aramu. Il centrocampista offensivo ha militato in formazioni di Serie A e cadetteria prima di accettare l’offerta della Ternana. Ha fatto il suo debutto nella porzione finale della trasferta di Pontedera dopo un periodo di inattività, lontano.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Ternana Mattia Aramu

La Ternana ha annunciato l’ingaggio di Mattia Aramu, rinforzo importante per la rosa rossoverde.

La Ternana annuncia il ritorno di Diego Foresti nel ruolo di responsabile dell’area tecnica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ternana Mattia Aramu

Aramu: La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimoGiornata di conferenza stampa in casa Ternana, con il grande colpo del mercato invernale, Mattia Aramu, che si è presentato alla piazza, ricordando. tuttomercatoweb.com

Ternana, Aramu si presenta: «Sto tornando in forma. Gruppo coeso, possiamo fare bene»di Mattia Farinacci Ancora tempo di presentazioni in casa Ternana, che questa volta accoglie e presenta un altro colpo di spessore per la categoria come Mattia Aramu, che ha già avuto modo di ‘assaggi ... umbria24.it

È fissata per domani Martedì 10 Febbraio alle ore 12:00 la Conferenza Stampa di presentazione del giocatore Mattia Aramu con il Direttore Responsabile dell' Area Tecnica Diego Foresti. #Ternana #conferenzastampa #amternitelevision - facebook.com facebook