Terna Di Foggia | ‘donne STEM colonna portante della transizione’

Terna mette in risalto il ruolo delle donne nelle STEM, chiamandole colonne portanti della transizione energetica. L’azienda festeggia l’11 febbraio la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, evidenziando come il talento femminile sia fondamentale per il futuro della rete elettrica italiana.

Terna, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza dell'11 febbraio sottolineando il ruolo strategico delle competenze stem e del talento femminile nella transizione energetica del Paese. Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia dà sostanza a questa convinzione con politiche di assunzione, formazione e sviluppo del personale che nel 2025 hanno portato all’ingresso di oltre 800 nuove risorse, più di 350 laureate e laureati in materie stem, di cui il 36% circa sono donne. Un approccio in linea con la people strategy di Terna, abilitatore del piano industriale 2024-2028, fondata su attrazione dei talenti, collaborazione con scuole e università, master innovativi e programmi di orientamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

