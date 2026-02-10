Teramo Calcio | Supergol infiamma la città un legame tv-tifosi senza precedenti e analisi indipendente

Teramo si accende di gioia dopo la vittoria della squadra del cuore, il Teramo Calcio. La trasmissione televisiva locale “Supergol” ha avuto un successo enorme, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi e creando un legame forte tra tv e pubblico. La città si riempie di commenti e commenti positivi, mentre la passione per il calcio si fa sentire ovunque.

Teramo è in festa per il ritrovato entusiasmo attorno alla sua squadra del cuore, il Teramo Calcio. Una trasmissione televisiva locale, “Supergol”, ha catalizzato l’attenzione e il sentimento popolare, ricevendo apprezzamenti per la sua capacità di intercettare e rappresentare l’umore della tifoseria teramana. La puntata andata in onda lunedì 9 febbraio 2026 ha visto protagonisti Leonardo Bruni, Tonino Valbruni, Andrea Malatesta e, in collegamento, Agenore Maurizi. Walter Cori, voce storica di “Supergol”, ha espresso la sua sorpresa e gratificazione per la risposta ricevuta dalla città di Teramo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Teramo Calcio

Il Teramo Calcio si prepara a giocare a Macerata con più di 600 tifosi al seguito.

Alessio Tacchinardi, ex stella della Juventus, torna in città, rinnovando il suo legame speciale con i tifosi agrigentini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Teramo Calcio

Argomenti discussi: Supergol, Teramo mai così tanto in alto... lassù!.

Il Teramo Calcio 1913 espugna la tana della S.S. Maceratese e conferma il primo posto. facebook