Tensione in via Cattaneo | contromanifestazione blocca il corteo Oggi non si spaccia

Oggi in via Cattaneo è scoppiata una tensione tra manifestanti. Circa 200 attivisti della sinistra radicale hanno bloccato il corteo promosso dal Comitato di Porta Fiorentina e dall’associazione Sguardo di Vicinato, con l’obiettivo di impedire lo svolgimento della manifestazione. La polizia è intervenuta per cercare di calmare gli animi, ma la situazione resta agitata.

Circa 200 attivisti della sinistra radicale hanno impedito lo svolgimento del corteo promosso dal Comitato di Porta Fiorentina e dall'associazione Sguardo di Vicinato. La contromanifestazione è stata fermata dai reparti mobili.

Nel pomeriggio di oggi, via Cattaneo a Pisa si è trasformata in un campo di tensione.

Via Cattaneo, sicurezza e tensione. Si fronteggiano i due cortei . Sguardo di Vicinato e Pisa AntifaOltre 200 con tamburi hanno cercato di arrivare nel punto di ritrovo della passeggiata Oggi non si spaccia promossa dalla consigliera Orlanza e dal Comitato residenti. Schierati i reparti mobili del ... msn.com

Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierataDa una parte la manifestazione del comitato Porta Fiorentina e di Sguardo di vicinato, dall’altro quello anti fascista ... msn.com

