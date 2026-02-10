Tennis Spagna sotto minaccia ad Rosario | scommettitori puntano sulla sconfitta e coinvolgono la famiglia del giocatore

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennis spagnolo si trova sotto shock dopo le minacce rivolte a Nikolas Sanchez Izquierdo durante il Challenger di Rosario. Il giocatore ha ricevuto telefonate intimidatorie che puntavano a convincerlo a perdere. Le minacce, provenienti da scommettitori, coinvolgono anche la sua famiglia. La polizia argentina ha già avviato le indagini per scoprire chi si nasconde dietro a questo tentativo di corruzione.

Il mondo del tennis scosso da un episodio inquietante: il giocatore spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo è stato vittima di minacce telefoniche durante il Challenger 125 di Rosario, in Argentina, volte a forzarlo a perdere la sua partita. Un tentativo di manipolazione che ha coinvolto la sua famiglia e che lo ha portato a temere per la loro incolumità. L’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza dei tennisti e sulla crescente criminalità legata al mondo delle scommesse sportive. L’incubo per Sanchez Izquierdo è iniziato poco più di un’ora e quaranta minuti prima dell’inizio del suo match contro l’argentino Valerio Aboian.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Nikolas Sanchez Izquierdo

Stasera a X Factor 2025 ascolteremo gli inediti dei 7 concorrenti rimasti. Ecco come funziona l'eliminazione che decreterà i semifinalisti. E su chi puntano gli scommettitori

Rapina da incubo a Treviglio (Bergamo), famiglia sotto la minaccia: picchiati i figli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nikolas Sanchez Izquierdo

Crollo Alcaraz, Spagna sotto shock: non va in Coppa Davis. Torno a casa con il dolore nel cuoreTORINO - Carlos Alcaraz non scenderà in campo per le finali della Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre con l'esordio della Spagna previsto giovedì 20 novembre (ore 10:00) contro la ... tuttosport.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.