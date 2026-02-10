Tennis Spagna sotto minaccia ad Rosario | scommettitori puntano sulla sconfitta e coinvolgono la famiglia del giocatore

Il tennis spagnolo si trova sotto shock dopo le minacce rivolte a Nikolas Sanchez Izquierdo durante il Challenger di Rosario. Il giocatore ha ricevuto telefonate intimidatorie che puntavano a convincerlo a perdere. Le minacce, provenienti da scommettitori, coinvolgono anche la sua famiglia. La polizia argentina ha già avviato le indagini per scoprire chi si nasconde dietro a questo tentativo di corruzione.

Il mondo del tennis scosso da un episodio inquietante: il giocatore spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo è stato vittima di minacce telefoniche durante il Challenger 125 di Rosario, in Argentina, volte a forzarlo a perdere la sua partita. Un tentativo di manipolazione che ha coinvolto la sua famiglia e che lo ha portato a temere per la loro incolumità. L'accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza dei tennisti e sulla crescente criminalità legata al mondo delle scommesse sportive. L'incubo per Sanchez Izquierdo è iniziato poco più di un'ora e quaranta minuti prima dell'inizio del suo match contro l'argentino Valerio Aboian.

