Tenerife | Piraino lotta ma Harris vince il Challenger | stop al primo turno per il tennista siciliano

Gabriele Piraino si ferma al primo turno del torneo a Tenerife. Il tennista palermitano lotta, ma Lloyd Harris si dimostra troppo forte e lo elimina con un doppio set, 6-3, 6-4. Piraino ha iniziato bene, ma l’avversario ha preso il sopravvento nel secondo parziale.

Piraino ci prova, ma Harris è un avversario proibitivo: il palermitano eliminato a Tenerife. Il tennista palermitano Gabriele Piraino è stato eliminato al primo turno del Challenger 75 di Tenerife, in Spagna, dal sudafricano Lloyd Harris, con un punteggio di 6-3, 6-4. La sconfitta interrompe l’avventura di Piraino nel torneo delle Isole Canarie, nonostante una promettente fase di qualificazione. La sfida contro Harris, un avversario di grande esperienza e solidità, si è rivelata proibitiva per il giovane talento siciliano. Harris, attualmente numero 186 del ranking mondiale, ha dimostrato di essere in ottima forma, forte anche del recente successo nel Challenger di Soma Bay, in Egitto, appena due settimane prima.🔗 Leggi su Ameve.eu

