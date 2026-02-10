Tempi Nuovi Popolari Uniti | il dibattito politico ad Avellino e la sfida delle priorità cittadine

Nel cuore di Avellino, i politici discutono di come cambiare la città. Le parole si sprecano tra alleanze e strategie, ma alla fine le vere sfide restano le stesse: migliorare i servizi e ascoltare i cittadini. La gente aspetta risposte concrete, non solo parole.

Avellino. Nel pieno di una fase politica caratterizzata da confronti sulle formule e sugli assetti, nel capoluogo irpino si apre una riflessione sulle ricadute concrete di questo dibattito sulla vita della comunità. A porla è Giuseppe Vecchione, coordinatore provinciale di Tempi Nuovi – Popolari.

