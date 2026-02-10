Telese Terme due giovani arrestati per spaccio di crack

Ieri sera a Telese Terme la polizia ha arrestato due giovani, di 20 e 21 anni, entrambi di Benevento. Sono finiti in manette con l’accusa di spaccio di crack. Gli agenti hanno effettuato un blitz nel centro del paese, sorprendendo i ragazzi mentre vendevano droga a un cliente. Le forze dell’ordine continuano le indagini per capire se ci siano altri coinvolti e come si sviluppasse il giro di spaccio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani rispettivamente di 20 anni e 21 anni, entrambi residenti nella provincia di Benevento, per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'abituale attività di controllo del territorio volta alla prevenzione dei reati in generale, personale del Commissariato di P. S. di Telese Terme (BN) in servizio di Volante sorprendeva i due giovani nell'atto di cedere una dose di 0,30 gr di sostanza stupefacente del tipo crack ad un 29enne residente nella provincia di Caserta. I due giovani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine per reato di spaccio di sostanza stupefacente, venivano condotti presso il Commissariato di P.

