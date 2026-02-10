Telese Terme abbraccia la sua decana | celebrati i 102 anni di Anna Santopietro

Telese Terme si ferma per festeggiare Anna Santopietro, che compie 102 anni. La comunità si è riunita in occasione di questo compleanno speciale, un momento che supera la semplice ricorrenza personale e diventa un momento di orgoglio collettivo. La decana del paese ha ricevuto affetto e auguri da amici e familiari, dimostrando che il tempo passa, ma il legame con la comunità resta forte.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono compleanni che superano la dimensione privata per diventare patrimonio di un’intera comunità. È il caso di Anna Santopietro, che oggi spegne ben 102 candeline, un traguardo monumentale che la Pro Loco Telesia APS desidera onorare con profonda commozione e orgoglio. Nonna Anna non è solo una delle cittadine più longeva di Telese Terme, ma rappresenta un ponte vivente tra il passato e il futuro della nostra comunità. Nata nel 1924, ha attraversato le trasformazioni del Novecento, testimoniando con dignità e forza i cambiamenti della nostra terra, dalle ferite della guerra alla rinascita del polo termale, mantenendo sempre intatto quel legame viscerale con le sue radici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

