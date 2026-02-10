Telese festeggia i 102 anni di Anna Santopietro simbolo di una comunità

Telese ha festeggiato i 102 anni di Anna Santopietro, un momento di grande festa per tutta la comunità. La signora Anna, simbolo di un’intera generazione, ha ricevuto affetto e riconoscimenti durante una cerimonia semplice ma sentita. La sua vita rappresenta un pezzo di storia locale, e il suo compleanno è diventato un’occasione per ricordare radici e valori di Telese. La festa si è trasformata in un’occasione di memoria collettiva, che ha coinvolto amici, famiglia e cittadini.

Ci sono compleanni che superano la dimensione privata per diventare patrimonio di un'intera comunità. È il caso di Anna Santopietro, che oggi spegne ben 102 candeline, un traguardo monumentale che la Pro Loco Telesia APS desidera onorare con profonda commozione e orgoglio. Nonna Anna non è solo una delle cittadine più longeva di Telese Terme, ma rappresenta un ponte vivente tra il passato e il futuro della nostra comunità. Nata nel 1924, ha attraversato le trasformazioni del Novecento, testimoniando con dignità e forza i cambiamenti della nostra terra, dalle ferite della guerra alla rinascita del polo termale, mantenendo sempre intatto quel legame viscerale con le sue radici.

