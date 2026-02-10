Infinix lancia il Note 60 Pro, uno smartphone Android che si fa notare per il design elegante e un prezzo accessibile. Il telefono punta a offrire un’esperienza quotidiana senza troppo sborsare, con caratteristiche che ricordano da vicino un iPhone. Arriva nel segmento mid-range del 2026, con soluzioni hardware pensate per chi cerca affidabilità senza spendere troppo.

l’ingresso di Infinix Note 60 Pro nel segmento mid-range del 2026 si caratterizza per un design curato e soluzioni hardware mirate all’esperienza quotidiana. tra le novità spiccano una linea estetica ispirata ai modelli premium e una matrice di visualizzazione sul retro che fornisce indicazioni rapide senza dover sbloccare lo smartphone. questo testo sintetizza le caratteristiche principali, le prestazioni e le tempistiche di lancio, offrendo una panoramica affidabile delle innovazioni introdotte. infinix note 60 pro: design ispirato e display posteriore. design esterno e riferimenti visivi. il design esterno del note 60 pro richiama le linee moderne osservate sui dispositivi di fascia alta, con una disposizione delle camere che richiama il look dell’ iphone 17 pro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Telefono android economico che assomiglia a iphone con una svolta nothing

Approfondimenti su Infinix Note 60 Pro

Ultime notizie su Infinix Note 60 Pro

