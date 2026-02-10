Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano | in scena Chi sci benedette sti badante

Domenica pomeriggio al teatro Fenaroli di Lanciano si è tenuto lo spettacolo della compagnia Atriana di Atri. In scena, “Chi sci benedette sti badante”, una commedia in dialetto che affronta con semplicità e ironia il tema della vecchiaia e delle sue sfide. Lo spettacolo, scritto e diretto da Giancarlo Verdecchia, ha attirato un buon numero di spettatori e ha regalato momenti di sorriso e riflessione.

Teatro dialettale, domenica 15 febbraio, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, dove la Compagnia teatrale Atriana di Atri porta in scena "Chi sci benedette sti badante", scritto e diretto da Giancarlo VerdecchiaUno spettacolo dove la vecchiaia e le dinamiche ad essa collegate sviluppano in ogni.

