Teatro di San Carlo-Feudi di San Gregorio | partnership tra bollicine e musica

Il Teatro di San Carlo di Napoli e Feudi di San Gregorio hanno annunciato una nuova collaborazione. Durante la presentazione dell’opera ‘Falstaff’ di Verdi, hanno spiegato che si tratta di un accordo che unisce il mondo della musica e quello delle bollicine. Insieme lanceranno un’edizione speciale di DUBL Metodo Classico, un vino spumante di alta qualità nato nel 2003 e famoso per usare uve autoctone. La partnership punta a unire eccellenze italiane in un progetto che coinvolge sia il teatro che il settore vin

Accordo fra il Teatro San Carlo di Napoli e l'azienda irpina Tenute Capaldo-Feudi di San Gregorio. Si tratta, è stato spiegato oggi in occasione della presentazione dell'opera 'Falstaff' di Giuseppe Verdi, di una partnership "che unisce due eccellenze attraverso un'edizione speciale di DUBL Metodo Classico, progetto pluripremiato nato nel 2003 e pioniere nella spumantizzazione di uve autoctone". La collaborazione, della durata di due anni, accompagnerà la stagione 'Be Luminous' del San Carlo: "E' un incontro tra la cultura vitivinicola e quella lirica che si traduce in un'edizione limitata di sole 3.

