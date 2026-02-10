Taylor Swift torna a sorprendere con il suo nuovo video Opalite. Questa volta sceglie uno stile vintage, lasciando da parte i look da showgirl e puntando su maglioni, denim e un tocco di nostalgia anni '90. Un cambio di rotta che ha catturato l’attenzione dei fan, abituati alle sue scelte più audaci.

Dal sapore super vintage il video è un tripudio di outfit sgargianti, maglioni della nonna con i gattini, salopette e scarpe da ginnastica: una lettera d'amore agli anni Novanta con costumi così fedeli (e così fuori fase rispetto ai trend del 2026) che potremmo quasi definire «antimoda». Qui i look non servono a fare tendenza: servono a farci credere ai personaggi messi in scena. E sì, forse questa boccata d'aria fresca ci voleva proprio. Stiamo sicuramente ancora pensando ai pezzi scintillanti firmati Bob Mackie, quelli che ci sono rimasti impressi nel video di The Fate of Ophelia, o a tutte le altre volte in cui Taylor e il suo stylist Joseph Cassell hanno giocato con i grandi nomi della moda (come l'iconico bodysuit di Versace dell'Eras Tour, per fare un esempio). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift in versione vintage nel video Opalite: l'antimoda che da lei non ci aspettavamo

Approfondimenti su Taylor Swift Opalite

Taylor Swift ha pubblicato il video di Opalite, il suo nuovo singolo.

Domani Taylor Swift lancerà il video di “Opalite” su Spotify e Apple Music.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Taylor Swift Opalite

Taylor Swift - "Opalite" Guarda: https://www.youtube.com/watchreload=9&v=1FVF-9KQiPo In onda: ( dal 09 al 15 Febbraio 2026 ) - facebook.com facebook