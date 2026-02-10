I tassisti e i noleggi con conducente continuano a non vedere i risultati sperati dai Giochi. Ieri pomeriggio, alle 18, il posteggio di piazza Duomo si è riempito completamente di auto bianche, che occupavano tutte e due le file di parcheggio. Un’immagine che dice tutto sulla risultato di un settore che sperava in un giro d’affari maggiore, ma che sembra ancora in stallo. Domani si terrà un vertice in Comune per decidere eventuali cambiamenti, forse anche un passo indietro sui turni liberi, ma per ora il settore sembra ancora

Sono le 18 di ieri al posteggio di piazza Duomo: le auto bianche occupano per intero le due file di parcheggi. Chi arriva deve passare oltre, se non vuole rischiare una multa per sosta fuori dai confini tracciati sul pavè: non c’è posto. Basta forse questa fotografia a immortalare un dato di fatto, almeno a sentire le voci dei tassisti: "Per adesso non c’è stato nessun effetto Giochi per la nostra categoria", taglia corto Silla Mattiazzi di Uiltrasporti. E lo stesso vale per i noleggiatori con conducente, che continuano a ripetere di essere stati fortemente penalizzati dall’accordo tra Fondazione Milano-Cortina e Stellantis che ha riservato ai mezzi Fiat i viaggi di atleti, tecnici e staff della kermesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taxi e Ncc, il grande flop: "Nessun effetto Giochi". Domani vertice in Comune: dietrofront sui turni liberi?

