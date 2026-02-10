Tatsuya Shinhama le parole dell' atleta sul villaggio olimpico | Atmosfera un po’ spaventosa

Tatsuya Shinhama, il pattinatore giapponese, ha parlato della sua esperienza nel villaggio olimpico di Milano. L’atleta ha detto che l’ambiente gli è sembrato un po’ spaventoso, soprattutto per le questioni legate alla sicurezza. Shinhama ha espresso qualche dubbio sulla zona, che si trova vicino alla Fondazione Prada e fa parte di un progetto di rigenerazione urbana. La sua testimonianza fa capire che non sono solo le gare a preoccupare, ma anche le condizioni di chi vive e si muove all’interno del villaggio.

Il pattinatore di velocità giapponese Tatsuya Shinhama, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina, avrebbe espresso alcune perplessità sulla sicurezza all’interno del villaggio olimpico del capoluogo, che si trova non lontano dalla Fondazione Prada ed è parte del progetto di rigenerazione urbana.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Cortina Tatsuya Shinhama ha paura al Villaggio Olimpico di Milano: “Atmosfera spaventosa, non esco di notte” Tatsuya Shinhama, il pattinatore di velocità giapponese, si sente a disagio nel Villaggio Olimpico di Milano. Milano-Cortina, il giapponese Shinhama spara a zero: "Atmosfera spaventosa" Questa mattina, il giapponese Shinhama ha parlato di un’atmosfera “spaventosa” a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano-Cortina il giapponese Shinhama spara a zero | Atmosfera spaventosa. Atmosfera un po’ spaventosa: le parole dell’atleta Tatsuya Shinhama sul villaggio olimpicoIl pattinatore di velocità giapponese Tatsuya Shinhama, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina, avrebbe espresso alcune perplessità sulla sicurezza all’interno del villaggio olimpico del capoluogo, ... milanotoday.it “Di notte non mi va proprio di uscire”. Il pattinatore di velocità giapponese Tatsuya Shinhama ha espresso giudizi non molto lusinghieri sul luogo che ospita il Villaggio Olimpico di Milano. Il racconto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.