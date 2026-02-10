Tari a Viterbo è aumentata del 36% in cinque anni

A Viterbo l’aumento della Tari in cinque anni arriva al 36%. La tassa sulla spazzatura ora si avvicina ai 370 euro all’anno, più di quanto si paghi in media nel resto d’Italia. La cifra rappresenta un incremento netto rispetto al passato, anche se nelle ultime stagioni si sono visti alcuni segnali di stabilizzazione. Una situazione che preoccupa molte famiglie e le imprese locali, costrette a fare i conti con una spesa che continua a salire.

La situazione della tassa sui rifiuti fotografata dall'ultimo rapporto della Uil: nonostante 4 anni di prezzo rimasto praticamente invariato, è più cara rispetto alla media nazionale ma tra le più economiche del Lazio La Tari a Viterbo costa in media 369 euro all'anno. Una cifra che mette il capoluogo della Tuscia leggermente al di sopra della media nazionale, fissata a 350 euro, ma che nasconde una dinamica fatta di brusche impennate e recenti assestamenti. I dati emergono dall'ultimo report della Uil, che analizza l'andamento della Tari dal 2020 a oggi, evidenziando come la pressione fiscale sulle famiglie sia mutata profondamente nell'ultimo lustro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

A Udine, in un anno, la tassa sui rifiuti è salita di oltre il 6%.

Il Comune di Civita Castellana ha annunciato un piano di assunzioni che, tra il 2020 e il 2025, prevede 36 nuove assunzioni, oltre a numerose progressioni di carriera.

