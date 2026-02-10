Taormina spinge la moglie dal balcone arrestato 29enne per tentato femminicidio

Un uomo di 29 anni, di origini marocchine, è stato arrestato a Taormina dopo aver spinto la moglie dal balcone di casa. La custodia cautelare in carcere è stata decisa dal Gip di Messina su richiesta della Procura. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza questa mattina, dopo aver ricostruito i fatti. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo resta in cella in attesa dell’udienza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare disposta dal Gip di Messina. I Carabinieri hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Messina su richiesta della Procura di Messina, nei confronti di un uomo di 29 anni, di origini marocchine. L’accusa è di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentato femminicidio ai danni della moglie. Le violenze contestate a Taormina. Il provvedimento riguarda episodi avvenuti a Taormina, dove, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sottoposto la consorte a continue vessazioni psicologiche, minacce e aggressioni fisiche, creando un clima di paura e sopraffazione all’interno della relazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Taormina, spinge la moglie dal balcone, arrestato 29enne per tentato femminicidio Approfondimenti su Taormina italia Tentato femminicidio a Qualiano: donna accoltellata dall’ex, arrestato 29enne Ventimiglia, cade dal balcone mentre fugge dal marito, il giudice: ‘Si prostituiva, non è tentato femminicidio’ A Ventimiglia, una donna è caduta dal balcone mentre cercava di scappare dal marito, coinvolto in una violenta aggressione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Taormina italia Argomenti discussi: Terrorizza la moglie in gravidanza e la spinge giù dal balcone: arrestato 29enne; Taormina, terrore in casa: spinge la moglie dal balcone dopo anni di violenze. Arrestato 29enne; Spinge la moglie giù dal balcone, arrestato un 29enne; Terrorizza la moglie in gravidanza e la spinge giù dal balcone: arrestato 29enne. Spinge la moglie giù dal balcone facendola volare per 3 metri, arrestatoL'uomo di 29 anni si trova al carcere, è accusato di tentato femminicidio. La donna ha denunciato vessazioni e violenze ... rainews.it Taormina: spinge la moglie dal balcone, marocchino arrestato per tentato femminicidio | DETTAGLINei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica ... strettoweb.com La città delle promesse non balneabili Guardate questa immagine: un mare da cartolina… con il divieto di balneazione piantato in mezzo. È la metafora più sincera della distanza tra ciò che la Giunta racconta e ciò che la città vive ogni giorno. Mentre si spinge facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.