Tanti casi di truffa su WhatsApp anche a Modena come difendersi dalla ballerina

A Modena, si moltiplicano le vittime di truffe online. Diversi cittadini hanno già denunciato di aver ricevuto messaggi sospetti e di essere stati ingannati dalla falsa

Inserendo i dati richiesti, i truffatori ottengono il controllo dell’account della vittima. Ecco a cosa stare attenti In questi giorni un nuovo raggiro corre veloce sugli smartphone e anche a Modena si contano numerose vittime che hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Si tratta della cosiddetta truffa della "ballerina". Sono in aumento, infatti "i casi di utenti che ricevono su WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link". Un messaggio truffaldino che innesca una procedura capace di portare i criminali a sottrarre l'account delgi utenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

La truffa della ballerina torna a preoccupare gli utenti di WhatsApp.

La truffa della ballerina torna a colpire gli utenti di WhatsApp.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Argomenti discussi: Truffe informatiche, le banche fanno abbastanza?; Vota la migliore ballerina ma è una truffa: così si clonano i profili WhatsApp; Finto idraulico garantisce tempestività e competenza ma poi sparisce con gli anticipi, le vittime della truffa: Agganciati su Facebook; Siamo dell’ufficio antifrode, poi spariscono 27mila euro: 30 casi di truffa bancaria in provincia – Come funziona.

Truffa dei falsi carabinieri: arrestata donna con gioielliFinta telefonata dei carabinieri e truffa da 10mila euro: la Polizia arresta una donna e recupera i gioielli, restituiti subito alla proprietaria. ligurianotizie.it

Truffe agli anziani, il Questore di Ancona: «Fondamentale informare e sensibilizzare»Le truffe agli anziani sono un fenomeno odioso che registra una recrudescenza. Il punto con il Questore di Ancona Cesare Capocasa ... centropagina.it

Ecco due casi tra i tanti nei quali gli avversari politici e i media governativi hanno suonato la gran cassa per rappresentare il partito e le forze di opposizione come un’armata brancaleone. Le regole per non farsi usare - facebook.com facebook

I casi di #morbillo di questo 2026 sono già tanti quanti quelli visti in tutto il 2023 e il 2024. Adesso il morbillo fa davvero paura negli USA governati dai #novax. La situazione continuerà a peggiorare. x.com