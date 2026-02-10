Talking Teens le Statue Parlano | un progetto culturale innovativo e accessibile

Questa mattina a Parma è stato presentato “Talking Teens – Le Statue Parlano!”, un progetto che porta le statue in città a parlare ai visitatori. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parma, si inserisce nell’ambito di un programma regionale dedicato a rendere il turismo più accessibile e inclusivo. La conferenza stampa si è svolta in Municipio, dove gli organizzatori hanno spiegato come le statue diventeranno protagoniste di un’esperienza culturale innovativa e aperta a tutti.

È stato presentato questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, Talking Teens – Le Statue Parlano!, il progetto del Comune di Parma che contribuisce all’iniziativa della Regione Emilia-Romagna Welcome Everybody, dedicata al turismo accessibile e inclusivo. Alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Talking Teens Statue Le navi sono le nuove case in cui vivere: l’innovativo progetto residenziale Le navi stanno diventando le nuove case per alcune persone. Addio a quel sottopasso poco accessibile: il progetto da 2,7 milioni per abbattere le barriere architettoniche L’amministrazione comunale ha deciso di investire 2,7 milioni di euro per rifare il sottopasso di via Cesare Battisti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Talking Teens Statue A Parma le statue telefonano ai passanti e raccontano la cittàDal Parmigianino a Giuseppe Verdi da Toscanini a Garibaldi, le statue superano la loro proverbiale fissità e chiamano i passanti raccontando loro la storia e il vissuto della città. Parte il 18 maggio ... ilsole24ore.com There she goes talking about the girls again Mara when the girls talk about her the Italians go crazyyy - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.