Talking Teens Le Statue Parlano! | un progetto culturale innovativo e accessibile a tutti

Questa mattina a Parma è stato presentato “Talking Teens – Le Statue Parlano!”, un progetto del Comune che punta a rendere il patrimonio culturale più accessibile a tutti. Durante la conferenza in Municipio, si è parlato di un’iniziativa pensata per coinvolgere i giovani e rendere più vivo il centro storico, con statue che “parlano” grazie a tecnologie innovative. La Regione Emilia-Romagna sostiene questa idea come parte di un più ampio sforzo di promuovere un turismo più inclusivo.

