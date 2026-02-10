Giorgio Silli lascia il ruolo di sottosegretario agli Esteri e vola in Sud America. Con lui, il governo punta a rafforzare i rapporti con l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, conosciuta come IILA. La scelta di Silli dimostra quanto il tema sia importante per l’Italia, anche in vista di future strategie diplomatiche.

Ai toscani piace l’ Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, detta IILA. Carissima all’aretino Amintore Fanfani, che da ministro degli Esteri la istituì nel 1966, ora è nelle mani di Giorgio Silli, fiorentino, che per guidarla ha lasciato l’incarico di sottosegretario agli Esteri. Per la cronaca, lo scorso ottobre Silli aveva anche cambiato casacca, passando da Noi Moderati a Forza Italia. Certo, negli anni l’importanza dell’IILA è diminuita: la prima sede, ai tempi di Fanfani, era in un gigantesco palazzo dell’Eur, a pochi passi da quella della Democrazia Cristiana. Poi alla fine degli Anni 90 venne trasferita in piazza Cairoli, vicino al ministero della Giustizia, mentre ora l’IILA ha sede in uno stabile ai Parioli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tajani punta al Sud America con Silli: le pillole del giorno

Approfondimenti su Tajani Silli

Dopo Carelli, L’Espresso si prepara a rinnovarsi puntando su nuove strategie editoriali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tajani Silli

Argomenti discussi: Maltempo, Tajani Daremo risposte concrete e rapide a chi è in difficoltà; Tajani: A Torino scontri pre-ordinati. Maggiori tutele per gli agenti; Tempesta Harry, Tajani a Palermo: Un pacchetto di aiuti per le imprese danneggiate che commerciano con l'estero; Tajani, vertice con Rubio. C'è l'accordo sui minerali.

Schifani incontra Tajani Già stanziati i primi 100 milioni, a Niscemi nessuno perderà la casa. Il vicepremier Ristori per il maltempo in tempi brevissimiIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ... italpress.com

Maltempo: incontro Tajani-SchifaniMissione del Ministro degli Esteri nelle regioni del Sud colpite dal maltempo. Obiettivo del governo, far ripartire l'economia ... rainews.it

Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra il Sud America e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s - facebook.com facebook

Stellantis è leader in gennaio nel mercato automobilistico in Sud America. Quota del 21,9%, progressi significativi in Argentina e Brasile #ANSAmotori #ANSA x.com