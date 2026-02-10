Gli Stati Uniti stanno valutando di assegnare più poteri ai comandanti europei nella NATO, lasciando però a Washington le decisioni più importanti. L’Italia potrebbe giocare un ruolo più attivo, mentre si avvicina una possibile svolta nei rapporti di comando all’interno dell’Alleanza.

Gli Stati Uniti si preparano a compiere un passo che potrebbe segnare un cambiamento profondo negli equilibri interni della NATO: Washington sarebbe pronta a cedere a comandanti europei alcuni incarichi di vertice nella catena di comando dell’Alleanza, mantenendo però il controllo delle posizioni strategiche più cruciali. La scelta si inserisce nel contesto di una pressione politica e militare crescente affinché l’Europa assuma un ruolo più centrale nella propria difesa, mentre gli Stati Uniti dovrebbero riorientare parte delle proprie priorità verso l’Indo-Pacifico e la competizione con la Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Nato: Usa pronti a cedere comandi chiave, ecco il nuovo ruolo dell'Italia

Gli Stati Uniti di Donald Trump stanno considerando di cedere il controllo di due dei tre principali comandi della Nato agli alleati europei.

L’approccio degasperiano alla difesa e le valutazioni di Draghi evidenziano il ruolo centrale dell’Italia all’interno dell’UE, come analizzato da Fabbrini.

Argomenti discussi: La difesa dell'Europa | Trump vuole cedere due comandi, ma non la leadership Nato; Ad Abu Dhabi nessuna svolta. Zelensky insiste ancora a non cedere territorio; Trump pronto a cedere due comandi Nato ma non la leadership.

Ucraina: gli USA pronti a garanzie simili all’articolo 5 NATO/ Axios: Sarà reso vincolante dal CongressoProseguono le trattative per la pace in Ucraina: gli USA potrebbero fornire garanzie vincolanti sul modello dell'articolo 5 della NATO Sembra progressivamente dipanarsi il complesso gomitolo della ... ilsussidiario.net

Axios, 'gli Usa pronti a garanzia su art.5 Nato con voto del Congresso'(ANSA) - ROMA, 13 DIC - I negoziati sulle garanzie di sicurezza che l'Ucraina riceverebbe dagli Usa e dall'Europa hanno compiuto progressi significativi: lo scrive Axios sostenendo che un alto ... notizie.tiscali.it

