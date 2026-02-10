Sversamenti di letame nel Sarca gli ambientalisti passano all' azione | denuncia

Le associazioni ambientaliste Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps hanno deciso di passare alle azioni concrete. Questa mattina hanno depositato in procura a Trento una denuncia dettagliata, accompagnata da foto e video, contro gli sversamenti di letame e liquami nel fiume Sarca. Gli sversamenti continuano da oltre quattro anni e gli ambientalisti vogliono fare chiarezza. Ora si aspettano risposte dalle autorità per fermare questa situazione.

Depositata nelle scorse ore in Procura a Trento la denuncia contro un'azienda e gli amministratori locali da parte di Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps Una situazione emersa nel 2020 e che si protrae ancora oggi, al punto che le tre associazioni di tutela ambientale hanno denunciato un’azienda e gli amministratori locali. Su questi, le associazioni hanno detto: “La magistratura indagherà se anche loro hanno responsabilità nel non aver effettuato controlli e adeguati interventi nel tempo”. La denuncia si aggiunge alle tante segnalazioni effettuate, con le tre associazioni che hanno aggiunto: “Ora si chiede alla magistratura di porre fine a questo scempio che va avanti da troppo tempo”.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il fiume Sarca sta affrontando un grave problema di inquinamento causato da liquami e letame provenienti da attività agricole e troticolture lungo la valle.

