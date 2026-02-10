Svelato l' album Calciatrici Panini ' 25-' 26 il meglio del pallone femminile

Questa mattina è stato presentato ufficialmente l’album Calciatrici Panini 25-26. Un prodotto che, partito come una nicchia, ha conquistato il pubblico e ora si trova tra i più venduti. I responsabili del progetto raccontano come l’interesse sia cresciuto più velocemente di quanto si aspettassero, portando il calcio femminile sotto i riflettori di un pubblico più vasto. La realtà di questo successo li ha sorpresi, ma hanno sempre creduto nel potenziale del progetto, anche quando hanno deciso di inserirlo nell’universo Panini.

(LaPresse) "Siamo nati come prodotto di nicchia, poi è diventato nazional popolare. C'è stata quest'esplosione e questo successo che nessuno di noi si aspettava, anche se nel momento in cui abbiamo proposto a Panini di proiettarci in questo mondo iconico che è Panini, ci credevamo già". Così Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, a margine dell'evento di lancio dell' album di figurine Collezioni Panini "Calciatrici 2025-2026", organizzata da Panini SPA e Serie A Women. Si tratta della seconda edizione cartacea dedicata alle calciatrici che giocano in Italia, presentata il 9 febbraio presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma.

