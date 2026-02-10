Sustained gunshots cause panic in Guinea’s capital

Centinaia di persone nel quartiere vicino alla prigione centrale di Conakry sono scappate in strada dopo aver sentito una serie di spari intensi. Le raffiche sono durate diversi minuti e hanno fatto scattare il panico tra la gente, che si è riversata fuori dalle case cercando rifugio. La polizia è intervenuta sul posto, ma ancora non ci sono dettagli su cosa abbia scatenato il fuoco. La zona è sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di capire cosa sia successo.

CONAKRY, Feb 10 (Reuters) - Sustained gunshots were heard near the central prison in Guinea's capital, Conakry, on Tuesday, causing panic in the surrounding neighbourhood, Reuters witnesses said. It was unclear who was shooting or what triggered the gunfire. The West African nation's authorities were not immediately available for comments. A Reuters witness reported seeing several military pickup trucks carrying armed security forces, and a machinegun-mounted armoured carrier, deployed around the city's central administrative district. Guinea, a major bauxite and iron ore producer, held an election on December 28, in which Mamady Doumbouya secured a landslide victory.

