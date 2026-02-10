Sushi | boom di vendite al supermercato +2,5% nel 2023 Nord-Ovest traina il consumo discount sempre più competitivi

Il sushi conquista i supermercati italiani. Nel 2023 le vendite sono cresciute del 2,5%, con il Nord-Ovest che spinge il consumo. I discount aumentano la competitività e attirano più clienti, rendendo il sushi sempre più presente sulle nostre tavole.

Il sushi, un tempo simbolo di ricercatezza culinaria, si conferma un prodotto di punta nei supermercati italiani. Nel 2025 sono state vendute oltre 20,4 milioni di confezioni nella Grande Distribuzione Organizzata, segnando un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente, un dato rilevato da un’indagine di NielsenIQ. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e una crescente accessibilità di un piatto che ha radicalmente trasformato la sua immagine nel corso degli ultimi decenni. La parabola del sushi in Italia è affascinante. Dagli anni Novanta, quando era un lusso riservato a una clientela benestante, è diventato un pasto casalingo comodo ed economico, disponibile a chiunque grazie all’offerta della grande distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sushi Vendite

Ultime notizie su Sushi Vendite

Argomenti discussi: Sushi in Italia, boom di vendite nei discount e supermercati grazie al calo dei prezzi; IL SOLE 24 ORE * FOOD: SUSHI IN ITALIA, BOOM DI VENDITE NEI DISCOUNT E SUPERMERCATI GRAZIE AL CALO DEI PREZZI; Sushi, il grande successo nei supermercati, ipermercati e discount così come negli all you can eat dei centri commerciali.

Sushi, il calo dei prezzi accelera la vendite in discount e supermercatiLe vaschette vengono acquistate da 3,2 milioni di famiglie per un giro d’affari di 168 milioni di euro. Crescono anche i food corner nei centri commerciali ... ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * FOOD: «SUSHI IN ITALIA, BOOM DI VENDITE NEI DISCOUNT E SUPERMERCATI GRAZIE AL CALO DEI PREZZI»C’è sempre più sushi nel carrello della spesa degli italiani. Nell’anno finito a ottobre 2025, tra supermercati, ipermercati, libero servizio e discount ne ... agenziagiornalisticaopinione.it

