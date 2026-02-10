Superlega il Barcellona abbandona il progetto Nessuna penale per i blaugrana | le ultime sulla questione

Il Barcellona ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega, senza pagare la penale di 300 milioni. Il presidente Laporta si dimette e si prepara a correre alle prossime elezioni di marzo. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e tensioni tra i blaugrana e gli altri club coinvolti. Ora si aspetta di capire come evolverà la situazione e se il club tornerà a concentrarsi sul calcio internazionale.

Superlega, il Barcellona esce ufficialmente dal progetto senza pagare i 300 milioni: il presidente Laporta lascia l’incarico per correre alle elezioni di marzo. Sabato scorso, il Barcellona ha comunicato ufficialmente il proprio ritiro dal progetto Superlega, mettendo fine a un’adesione durata quasi cinque anni. La decisione segna un punto di rottura storico: con la fuoriuscita dei catalani, il Real Madrid di Florentino Perez rimane l’unico club ancora formalmente legato al piano di scissione lanciato nell’aprile 2021. Una mossa che arriva in un momento di profonda trasformazione interna per la società blaugrana, proprio mentre le casse del club iniziano a respirare dopo anni di crisi finanziaria acuta gestita attraverso le famose “leve” economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Superlega, il Barcellona abbandona il progetto. Nessuna penale per i blaugrana: le ultime sulla questione Approfondimenti su Superlega Barcellona Superlega, il Barcellona abbandona definitivamente il progetto. Il comunicato ufficiale del club catalano Il Barcellona ufficializza la sua uscita dalla Superlega. Barcellona abbandona ufficialmente la Superlega: il comunicato che segna l'addio Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega europea. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Superlega Barcellona Argomenti discussi: ? SVOLTA SuperLega! Il Barcellona abbandona il progetto: il comunicato; Ufficiale: anche il Barcellona lascia il progetto Superlega. Resta solo il Real Madrid...; Superlega, Barça lascia il progetto: resta il Real; Barcellona, i blaugrana salutano la Superlega. Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real MadridLa Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 ave ... tuttosport.com Barcellona, addio ufficiale alla Superlega. Fine dell’asse politico con Perez alla vigilia delle elezioni e nessuna sanzione per i blaugranaBarcellona, addio ufficiale alla Superlega. Fine dell’asse politico con Perez alla vigilia delle elezioni e nessuna sanzione per i blaugrana Il capitolo si chiude definitivamente, lasciando un solo su ... calcionews24.com Il #Barcellona dice addio alla #Superlega Scampa anche la maxi multa x.com Il Barcellona dice addio alla Superlega Scampa anche la maxi multa - facebook.com facebook

