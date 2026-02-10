Berlino ha deciso di uscire dal progetto franco-tedesco per il futuro caccia, il Fcas. La mossa sorprende, considerando che i colloqui tra Parigi e Berlino erano stati già avviati da tempo. Ora, il governo tedesco si tira indietro, lasciando Macron senza il partner atteso. Il clima tra i due paesi si fa teso, e il progetto sembra più vicino a un fallimento che a una soluzione comune.

Per chi conosce il dossier si tratta di un copione già scritto dall’inizio. La partnership Berlino-Parigi per il caccia del futuro, il progetto Fcas (Future Combat Air System), “morta dalla nascita”, sta per segnare una svolta a favore del Gcap, il caccia di sesta generazione che l’Italia sta costruendo insieme alla Gran Bretagna e al Giappone. La Germania è arrivata al capolinea e sta dunque valutando molto attentamente di unirsi all’asse Roma-Londra-Tokyo. Una conferma dei nuovi equilibri economici in cantiere, sullo sfondo dei riassetti geopolitici. Oltre che una conferma del ruolo chiave dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Super caccia franco-tedesco: Berlino si sfila dal progetto. È gelo tra Macron e Merz

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.

La guerra tra Francia e Germania sul nuovo caccia FCAS si fa sempre più dura.

