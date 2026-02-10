Sunderland-Liverpool mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21:15 si gioca Sunderland contro Liverpool, penultima partita della ventiseiesima giornata di Premier League. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi: i Reds cercano punti per restare in corsa per le prime posizioni, mentre i padroni di casa vogliono ottenere una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si annuncia combattuta, con formazioni ancora da definire e pronostici aperti. Domani sera arriverà il turno del derby tra Brentford e Arsenal, chiudendo così questa intensa settimana di calcio inglese.

Sunderland e Liverpool chiudono il programma di mercoledì sera con la penultima partita della ventiseiesima giornata che si concludere giovedì sera col il derby tra Brentford e Arsenal. I Black Cats sono stati battuti per 3-0 all’Emirates dopo aver resistito per quasi un tempo fino al gol di un Martin Zubimendi che in Inghilterra si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Sunderland vs Liverpool – 11 Febbraio 2026La sfida del Premier League tra Sunderland e Liverpool si gioca l’11 Febbraio 2026 alle 21:15 nello storico Stadio of Light. Un appuntamento dal grande ... news-sports.it

