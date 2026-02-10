Sulla Cassia cinque morti da inizio anno il prefetto | Misure per migliorare sicurezza e circolazione stradale

Quattro persone sono morte quest'anno sulla Cassia, tra cui un ragazzo di appena 17 anni. Il prefetto annuncia che presto saranno adottate nuove misure per rendere più sicure le strade e ridurre gli incidenti. La cifra delle vittime si ferma a cinque, ma l’attenzione cresce tra automobilisti e residenti, che chiedono interventi immediati per evitare altre tragedie.

Elias Çakalli, Maurizio Francescucci, Marco Settimi e Mallawage Seetha Jayaratnb. Sono i nomi di quattro delle cinque vite spezzate dall'inizio dell'anno sulla Cassia, la più giovane a soli 17 anni. Incidenti con veicoli ma anche pedoni investiti, in diversi punti della strada statale 2: da.

