Studenti Ipsia Ricci di Fermo donano conforto | 50 shopper artigianali per pazienti oncologiche di Macerata

Gli studenti della terza dell’Ipsia Ricci di Fermo hanno deciso di fare qualcosa di concreto per le pazienti oncologiche di Macerata. Hanno donato cinquanta shopper artigianali, fatte a mano, per portare un po’ di conforto alle donne che affrontano le terapie. Un gesto semplice, ma che ha fatto molto piacere a chi le ha ricevute.

Macerata, 10 febbraio 2026 – Un gesto di straordinaria sensibilità da parte degli studenti della classe terza dell’Ipsia Ricci di Fermo ha portato un raggio di sole all’ospedale di Macerata, con la donazione di cinquanta mini shopper realizzate a mano per le pazienti oncologiche. L’iniziativa, frutto di un lavoro di squadra e di una profonda attenzione alle esigenze di chi affronta un percorso di cura delicato, è stata accolta con commozione dal personale medico e dai pazienti della Breast Unit. L’idea è nata all’interno delle mura scolastiche, quando gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’attività della Breast Unit dell’ospedale maceriese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli studenti della scuola di moda di Fermo si sono messi in gioco per aiutare le pazienti oncologiche.

La Regione ha stanziato finanziamenti destinati alle pazienti oncologiche per l’acquisto di parrucche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

