Stroll | Se Russell vincerà con 30 secondi di vantaggio forse cambieranno idea

Con l’inizio del campionato di Formula 1 a Melbourne, già si fanno sentire le prime discussioni sulle nuove regole. Stroll dice che, se Russell vincerà con un vantaggio di 30 secondi, forse cambieranno idea sulle modifiche in corsa. La stagione è appena cominciata, ma le opinioni si fanno sentire.

Con l'avvio della stagione di Formula 1 a Melbourne, si stanno già delineando discussioni animate riguardo alle modifiche regolamentari introdotte. Il focus principale riguarda la gestione dell'energia, che si traduce in sfide pratiche per i piloti nel controllare la potenza elettrica di 350 kW fornita dall'MGU-K. Questo cambiamento, volto a ottimizzare le prestazioni, comporta spesso soluzioni di guida meno naturali, suscitando riflessioni e preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Il confronto tra piloti e tecnici evidenzia che le strategie di gestione dell'accelerazione e delle marce contribuiscono a un comportamento di guida più strategico, meno spontaneo rispetto al passato.

