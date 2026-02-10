Striscia di Gaza un palestinese di 11 anni con patologie oncologiche all' Ospedale dei Bambini di Parma

Questa notte, una donna e un bambino di Gaza sono arrivati in Emilia-Romagna. Entrambi sono pazienti oncologici e sono stati portati all’Ospedale dei Bambini di Parma. La regione si prepara a offrire loro le cure di cui hanno bisogno, dopo un viaggio difficile dalla Striscia di Gaza.

Una donna e un bambino palestinesi, entrambi pazienti oncologici provenienti dalla Striscia di Gaza, sono stati accolti questa notte in Emilia-Romagna per ricevere le cure e le terapie necessarie.Sono una giovane donna di 32 anni con neoplasia oculare, ricoverata all'Arcispedale Santa Maria Nuova.

