Stramaccioni | L’1-3 allo Stadium indimenticabile Sabato la deciderà…

L’Inter di Andrea Stramaccioni ha scritto una pagina importante nella storia del calcio italiano. Nel 2012, la squadra nerazzurra è diventata la prima a vincere in trasferta contro la Juventus allo Stadium, un risultato che ancora oggi viene ricordato. Sabato prossimo, la partita potrebbe decidere molto di più di una semplice classifica. I tifosi aspettano con trepidazione, convinti che questa sfida possa cambiare le sorti del campionato.

L’Inter di Andrea Stramaccioni è rimasta nella storia come la prima squadra capace di espugnare quello che nel 2012 era ancora il Juventus Stadium. Era il 3 novembre e quel successo non solo spezzò l’imbattibilità casalinga dei bianconeri, ma mise fine anche alla lunghissima serie di 49 risultati utili consecutivi della Juventus guidata da Antonio Conte. A pochi giorni dal nuovo Derby d’Italia del 14 febbraio, Stramaccioni – oggi opinionista per DAZN – è tornato su quella notte in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico romano ha svelato uno dei segreti di quella vittoria: «La chiave fu lavorare sui dettagli, parlando singolarmente con i giocatori, uno per uno, nella mia stanza d’albergo la sera prima.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

