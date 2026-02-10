Napoli si sveglia sotto l’acqua. Le piogge intense di ieri pomeriggio hanno allagato le strade, creando disagi e traffico in tilt in diversi quartieri della città. Auto rimaste ferme e strade impraticabili sono diventate le immagini più comuni di una giornata segnata dal maltempo.

NAPOLI – Strade allagate e traffico in difficoltà nel pomeriggio a causa delle forti piogge che si sono abbattute improvvisamente sulla città, provocando disagi diffusi in diversi quartieri. Tra le zone più colpite c’è la Riviera di Chiaia, che si è trasformata in un vero e proprio fiume nonostante i recenti lavori di riqualificazione legati al progetto del tram del mare. L’acqua ha raggiunto il bordo dei marciapiedi, soprattutto sul lato che costeggia la Villa Comunale in direzione piazza Sannazaro. Proprio quel tratto è interessato dagli interventi per il posizionamento dei binari, ma le caditoie non sono riuscite a drenare l’enorme quantità d’acqua caduta in pochi minuti, causando l’allagamento della carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strade allagate e auto sott’acqua, maltempo shock in Italia: immagini spaventose

