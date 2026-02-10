Storie di amori medicei a Palazzo Reale

A Firenze, Palazzo Reale apre le porte per celebrare San Valentino, portando i visitatori tra le mura della corte medicea. Le stanze si riempiono di storie d’amore e segreti nascosti nei secoli passati, svelati attraverso visite speciali e mostre dedicate ai sentimenti dei protagonisti di quegli anni. È un’occasione per scoprire le passioni e i legami che hanno fatto grande questa dimora storica.

In occasione di San Valentino, Palazzo Reale apre le porte ai segreti più intimi della corte medicea. Unioni politiche, matrimoni combinati e nozze per procura nel Granducato di Toscana erano spesso strumenti di potere, alleanze e strategie dinastiche. Ma cosa si nascondeva davvero dietro questi.

