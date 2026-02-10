Stop armi a Kiev Così Vannacci sfida la maggioranza e fa sponda alla sinistra E il governo si blinda

Roberto Vannacci rompe gli schemi. Critica il decreto che prolunga l’invio di armi a Kiev fino al 2026 e sfida la maggioranza, aprendo un fronte con la Lega. Il generale si schiera con la sinistra e mette in discussione la linea del governo, che invece si mantiene compatto e pronto a blindare la decisione.

Roberto Vannacci accelera e sceglie il terreno più sensibile per segnare la rottura con la Lega: il decreto Ucraina, che proroga per tutto il 2026 l’invio di aiuti e mezzi militari a Kiev. A pochi giorni dall’addio al Carroccio, il generale manda avanti i tre deputati che hanno aderito a Futuro nazionale per aprire uno scontro diretto con la maggioranza. Un’iniziativa che ha un duplice obiettivo: ribadire la propria posizione contraria al sostegno militare all’Ucraina e mettere sotto pressione l’ex partito, chiamato ancora una volta a votare a favore del provvedimento. L’emendamento soppressivo e l’asse trasversale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

