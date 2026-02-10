Roberto Vannacci rompe gli schemi e si schiera contro l’invio di armi a Kiev. Durante un confronto acceso, l’ex ufficiale sfida apertamente la maggioranza e si mette dalla parte della sinistra, chiedendo di fermare le forniture militari. Crosetto non le manda a dire e lo accusa di sputare nel piatto in cui ha mangiato, commentando il suo atteggiamento come una mancanza di coerenza. La polemica si accende mentre il governo si appresta a confermare il decreto che proroga gli aiuti militari fino al 2026

Roberto Vannacci accelera e sceglie il terreno più sensibile per segnare la rottura con la Lega: il decreto Ucraina, che proroga per tutto il 2026 l’invio di aiuti e mezzi militari a Kiev. A pochi giorni dall’addio al Carroccio, il generale manda avanti i tre deputati che hanno aderito a Futuro nazionale per aprire uno scontro diretto con la maggioranza. Un’iniziativa che ha un duplice obiettivo: ribadire la propria posizione contraria al sostegno militare all’Ucraina e mettere sotto pressione l’ex partito, chiamato ancora una volta a votare a favore del provvedimento. L’emendamento soppressivo e l’asse trasversale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stop armi a Kiev”. Così Vannacci sfida la maggioranza e fa sponda alla sinistra. Crosetto: “Sputa nel piatto in cui ha mangiato”

Approfondimenti su Ucraina Guerra

Roberto Vannacci rompe gli schemi.

Guido Crosetto si presenta di persona alla Camera per chiedere la fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ucraina Guerra

Argomenti discussi: Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Stop armi a Kiev, emendamenti analoghi da M5s, Avs e vannacciani; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina.

Stop armi a Kiev. Così Vannacci sfida la maggioranza e fa sponda alla sinistra. Crosetto: Sputa nel piatto in cui ha mangiatoRoberto Vannacci accelera e sceglie il terreno più sensibile per segnare la rottura con la Lega: il decreto Ucraina, che proroga per tutto il 2026 l’invio di ... thesocialpost.it

Stop armi a Kiev. Così Vannacci sfida la maggioranza e fa sponda alla sinistra. E il governo si blindaRoberto Vannacci accelera e sceglie il terreno più sensibile per segnare la rottura con la Lega: il decreto Ucraina, che proroga per tutto il 2026 l’invio di ... thesocialpost.it

Lezione portoghese per Vannacci Così Ventura ha conquistato gli astenuti. Chega è esploso mobilitando chi non votava più. @e_cicchetti x.com

Lezione portoghese per Vannacci Così Ventura ha conquistato gli astenuti. Chega è esploso mobilitando chi non votava più. Enrico Cicchetti - facebook.com facebook