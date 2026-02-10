Cristiano Ronaldo ha deciso di tornare in campo dopo aver fermato gli allenamenti nei giorni scorsi. L’attaccante portoghese aveva deciso di non scendere in campo per protestare contro alcune inadempienze dell’Al-Nassr, ma ora sembra che la situazione si sia risolta. Ronaldo si prepara a scendere di nuovo in campo, mettendo fine allo sciopero e riprendendo il suo ruolo nel club.

Si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi dell'inusuale presa di posizione di Cristiano Ronaldo nei confronti dell'Al-Nassr: Cr7, infatti, aveva deciso di non scendere più in campo per protestare contro una serie di inadempienze del suo club, ma a quanto pare questo "sciopero" ora si è concluso e tutto sembra tornato alla normalità. C'è però una domanda che in queste ore sta rimbalzando sui social: cosa è riuscito davvero a ottenere l'attaccante lusitano con questa protesta? Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, il cinque volte Pallone d'Oro era stato spinto ad agire in quel modo con l'obiettivo di mandare un segnale forte ai vertici dell'Al-Nassr per due questioni di primo piano.

© Ilgiornale.it - Stop allo sciopero: Ronaldo pronto a scendere di nuovo in campo

Dopo settimane di attesa, Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in campo con l'Al Nassr.

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in campo con l’Al Nassr già nelle prossime partite.

