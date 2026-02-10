Stipendio arretrati sbagliati | ecco per chi Ricalcolo con emissione speciale di febbraio

I dipendenti coinvolti sono ancora in attesa di chiarimenti sui loro stipendi e sugli arretrati sbagliati che hanno ricevuto con l’emissione speciale di febbraio. La questione resta aperta, e molti si chiedono quando arriveranno le correzioni. La confusione sui calcoli ha generato tensione tra chi aspetta ancora i pagamenti corretti.

Stipendio, i dubbi sulla correttezza degli arretrati erogati con emissione speciale dello scorso 23 febbraio continuano. Ecco la risposta di NoiPA al sindacato FLC CGIL. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Stipendio Arretrati

Il contratto scuola 2022-24 è stato firmato il 23 dicembre, aprendo la strada a eventuali aumenti salariali e arretrati a partire da gennaio, con emissione speciale.

A febbraio 2026, docenti e personale ATA con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto riceveranno il conguaglio, eventuali arretrati e l’uno tantum.

Ultime notizie su Stipendio Arretrati

