Stefani lancia la ‘lobby veneta’ | Dobbiamo tutti fare squadra

Alberto Stefani si muove per unire le forze in Veneto. Il governatore ha annunciato la creazione della “lobby veneta”, un progetto che punta a coordinare meglio gli interessi della regione a Roma e Bruxelles. L’obiettivo è fare squadra tra i rappresentanti veneti a ogni livello, per portare avanti le questioni del territorio con maggiore forza. Stefani insiste: “Dobbiamo tutti fare squadra”, e lavora per mettere in campo una strategia condivisa.

Veneto a Roma e Bruxelles: Stefani tenta la svolta con la “Filiera Istituzionale”. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha lanciato ieri una sfida ambiziosa: creare una vera e propria sinergia tra i rappresentanti del centrodestra veneto a livello regionale, nazionale ed europeo. L’iniziativa, presentata come una “filiera interistituzionale”, mira a dare alla regione una voce più forte e coordinata nelle sedi decisionali di Roma e Bruxelles. L’incontro fondativo si è tenuto nel campus H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso, coinvolgendo una platea di parlamentari, eurodeputati, consiglieri e assessori regionali del centrodestra veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’assessore regionale alla sanità, Stefani, annuncia che entro due mesi dovrebbe arrivare l’accordo con Roma sull’autonomia.

