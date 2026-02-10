Starmer vacilla su Epstein E re Carlo scarica Andrea

Il caso Epstein torna a scuotere il Regno Unito. Re Carlo III si dice “profondamente preoccupato” e si dice disponibile a collaborare con le forze dell’ordine. La polizia britannica indaga su alcune informazioni che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein, legate a missioni svolte negli anni in cui era emissario e rappresentante commerciale di vari governi britannici in Asia. La vicenda continua a far discutere, mentre il futuro del principe appare sempre più incerto.

