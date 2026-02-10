Starmer vacilla su Epstein E re Carlo scarica Andrea
Il caso Epstein torna a scuotere il Regno Unito. Re Carlo III si dice “profondamente preoccupato” e si dice disponibile a collaborare con le forze dell’ordine. La polizia britannica indaga su alcune informazioni che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein, legate a missioni svolte negli anni in cui era emissario e rappresentante commerciale di vari governi britannici in Asia. La vicenda continua a far discutere, mentre il futuro del principe appare sempre più incerto.
Il caso Epstein continua a tormentare il Regno Unito. Adesso anche re Carlo III si dice «profondamente preoccupato» e pronto a collaborare per «dare sostegno», se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein su alcune missioni svolte negli anni in cui era emissario e testimonial commerciale di vari governi britannici in Asia. Buckingham Palace ricorda in una nota come Carlo abbia già «mostrato la profonda preoccupazione», attraverso azioni «senza precedenti» sul coinvolgimento del fratello, privato dei titoli reali e cacciato dal palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
