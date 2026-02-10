Keir Starmer resiste alle pressioni e resta al suo posto. Dopo il primo incontro di Gabinetto da quando si sono fatte avanti le richieste di dimissioni, il premier britannico ha ribadito di avere un governo forte e unito. Tuttavia, la sua posizione continua a sembrare fragile, e l’incertezza sulla sua guida resta.

Keir Starmer non molla. Il premier britannico ha presieduto martedì mattina la sua prima riunione di Gabinetto dopo il pressing per le sue dimissioni, scenario che sembra al momento scongiurato ma la posizione del primo ministro resta instabile. Al termine il partito laburista ha diffuso un comunicato in cui si afferma: “Il Primo Ministro ha ringraziato il governo per il sostegno, affermando che sono forti e uniti Ha sottolineato i modi in cui i ministri stanno portando avanti il loro mandato di cambiare il Paese, tra cui gli investimenti nelle comunità locali attraverso Pride in Place e il ripristino della stabilità economica, che ha portato a sei tagli dei tassi di interesse e a minori costi dei mutui per le famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Starmer resiste, il premier britannico dopo la riunione di gabinetto: “Governo forte e unito”

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto scusa pubblicamente per aver nominato Peter Mandelson come ambasciatore a Washington.

Fino a un anno fa, il governo di Keir Starmer appariva stabile e promettente.

