L’Italia ha già conquistato il primo oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La vittoria arriva nella staffetta mista di short track, una gara che sta facendo emozionare gli spettatori per la sua velocità e spettacolarità. La squadra italiana ha messo in fila gli avversari e ha portato a casa il risultato sperato, regalando una grande soddisfazione a tutto il movimento.

L ’Italia ha iniziato le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 nel modo migliore possibile: con un oro spettacolare nella staffetta mista di short track, una delle discipline più recenti, veloci e adrenaliniche del programma olimpico. Ma che cos’è esattamente questa gara che unisce uomini e donne sul ghiaccio e tiene tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo giro? Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026: come riconoscere i salti che decidono il podio X Che cos’è la staffetta mista di short track. La staffetta mista è una prova a squadre introdotta per la prima volta ai Giochi di Pechino 2022, pensata per rendere lo short track ancora più dinamico e inclusivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Staffetta mista short track: cos’è la gara che ha regalato all’Italia l’oro olimpico a Milano-Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track.

L’Italia conquista il secondo oro a Milano Cortina grazie alla staffetta mista dello short track.

