Squadra equilibrata l' obiettivo è salire il più in alto possibile

La squadra della UNA Hotels di Reggio Emilia si prepara a puntare in alto. I giocatori sono convinti di poter migliorare gara dopo gara, grazie a un lavoro quotidiano e a una crescita costante. L'obiettivo è salire il più in alto possibile, e i risultati finora sembrano dare loro ragione. La strada è lunga, ma la voglia di fare bene è evidente.

Le dichiarazioni raccolte descrivono una crescita costante all’interno della UNA Hotels di Reggio Emilia, alimentata da un lavoro quotidiano mirato, da una dedizione al gruppo e dalla volontà di migliorarsi costantemente. L’intervista evidenzia come l’impegno si trasformi in progressi concreti, grazie al sostegno dei compagni e a una mentalità competitiva orientata al risultato. La progressione descritta si fonda su una routine di lavoro coerente, in cui attenzione ai dettagli e qualità dell’esecuzione guidano l’operato quotidiano. Williams attribuisce grande rilievo al contributo costante dei compagni di squadra, che hanno creduto in lui e fornito energia utile al percorso personale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

