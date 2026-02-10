Squadra di bob israeliana alle Olimpiadi tra furti e proteste Il capitano la definisce una violenza grave

La squadra israeliana di bob ha deciso di gareggiare alle Olimpiadi di Cortina, nonostante i problemi. Durante il training pre-olimpico, hanno subito un furto che ha causato tensioni e proteste. Il capitano ha definito l’accaduto “una violenza grave”. Nonostante tutto, gli atleti sono determinati a scendere in pista e a portare avanti il loro impegno.

La squadra israeliana di bob, dopo aver subito un furto durante il training pre-olimpico, si è mostrata pronta a rimettersi in gioco per gareggiare al Cortina Sliding Center. Il capitano della squadra, Adam "AJ" Edelman, ha definito quanto accaduto "una violenza grave" ma, nonostante ciò, la squadra si è impegnata a riprendere tempestivamente gli allenamenti.

