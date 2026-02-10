Febbraio si rivela un mese decisivo per le squadre italiane. La Roma ha già messo in riga le concorrenti, senza le coppe che le permettono di concentrarsi sul campionato. Juve e Napoli invece si trovano a un bivio: devono decidere come affrontare le prossime sfide, consapevoli che il tempo per recuperare potrebbe scadere presto. La corsa si fa sempre più accesa e ogni partita può cambiare gli equilibri.

L’Europa che conta non aspetta e il mese di febbraio si trasforma in un setaccio spietato per le ambizioni della Serie A. Con il successo sul Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini ha completato l’aggancio alla Juventus al quarto posto, ma la quiete della classifica è solo apparente. Alle spalle del duo di testa Inter-Milan, si è scatenata una bagarre furibonda che vede coinvolti anche il Napoli e la rivelazione Como. Il calendario dei prossimi venti giorni promette di rimescolare le gerarchie, offrendo un vantaggio competitivo non indifferente a chi, come i giallorossi, potrà concentrarsi esclusivamente sul campo nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sprint Champions, febbraio di fuoco: la Roma vola senza coppe, Juve e Napoli al bivio

Approfondimenti su Sprint Champions

A dicembre, la Serie A ha mostrato una nuova gerarchia nel campionato, con Inter, Napoli e Milan in testa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sprint Champions

Argomenti discussi: Sir Susa Scai, sprint di febbraio: in palio diversi obiettivi in Italia e in Europa; Milano-Cortina, il programma di oggi, martedì 10 febbraio; Superlega, la Sir allo sprint per la vittoria della regular season. Giannelli: Ora lavoriamo per la Coppa Italia; Chi sono i giocatori (e le squadre) più giovani di questa edizione della Champions League?.

Diretta Federico Pellegrino/ Olimpiadi 2026: eliminato in semifinale, addio medaglia (oggi 10 febbraio)Diretta Federico Pellegrino sprint Olimpiadi 2026: sfumano in semifinale le speranze di medaglia per il veterano, comunque encomiabile. ilsussidiario.net

Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streamingTutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest'oggi ... oasport.it

Dubai Open Championships 2026: Haughey E Kornev Protagonisti Tra Sprint E Record x.com

DIDA: da papere a Champions! RADIO PILLOLE SPRINT Rubrica CALCIATORI ANNI 2000 Conduce SIMO CHIARION Con ROBERTO BUSI Link puntata: youtube.com/shorts/-aKFVi5H-Q0 #dida #nelsondida #acmilan #rossoneri #champi - facebook.com facebook