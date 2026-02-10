Sportello unico per l’edilizia più digitalizzato

Il Comune di Capalbio ha aggiornato le sue piattaforme digitali per lo sportello unico dell’edilizia. Grazie ai fondi del Pnrr, ora è più facile per cittadini e imprese accedere ai servizi online. L’obiettivo è semplificare le pratiche e ridurre i tempi di attesa. L’amministrazione ha investito in tecnologia, rendendo più efficiente tutto il sistema.

Il Comune di Capalbio è sempre più digitalizzato. Grazie alla misura finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l’Amministrazione comunale ha provveduto all’adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). "Grazie a questo progetto – ha commentato l’assessora Patrizia Puccini (nella foto) – il Comune compie un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, rendendo i procedimenti edilizi più efficienti, tracciabili e accessibili, con benefici concreti in termini di riduzione dei tempi, semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e professionisti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

